LIVE Zverev-Thiem 6-3 4-6 6-7 6-7, Australian Open 2020 in DIRETTA: trionfa l’austriaco e chiude al 4° set! Finale contro Djokovic (Di venerdì 31 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, un saluto dalla redazione di OA Sport! Sarà dunque Djokovic-Thiem la finale del singolare maschile degli Australian Open 2020 e con l’austriaco che vorrà scalzare dal trono il serbo, sette volte vincitore in questo Major. Ne vedremo delle belle. E CHIUDE DOMINIC Thiem!!! Con una volèe risolutiva di dritto l’austriaco conquista la prima finale in carriera degli Australian Open, la terza in uno Slam. 3-6 6-4 7-6 (3) 7-6 (4) lo score finale in favore dell’austriaco contro Sascha Zverev. 4-6 Annullato il primo con un’ottima battuta al centro, niente da fare per l’austriaco. 3-6 Ancora dritto a sventaglio di Thiem che si apre il campo alla grande e sono tre match-point. Due di questi saranno sul servizio di Zverev. 3-5 Stupendo dritto a sventaglio di Thiem, da posizione non ... oasport

zazoomnews : LIVE Zverev-Thiem 6-3 4-6 6-7 2-2 Australian Open 2020 in DIRETTA: il tedesco pareggia il conto nel 4° set -… - zazoomnews : LIVE Zverev-Thiem 6-3 4-6 5-5 Australian Open 2020 in DIRETTA: l’austriaco nuovamente con le spalle al muro -… - zazoomblog : LIVE Zverev-Thiem 6-3 4-6 5-5 Australian Open 2020 in DIRETTA: l’austriaco nuovamente con le spalle al muro -… -