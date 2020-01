"Il M5S entra a scuola con simbolo di partito" (Di venerdì 31 gennaio 2020) Giovanni Vasso Bagarre su iniziativa a Battipaglia (Sa). La denuncia del deputato FI Gigi Casciello: "Trasformano progetto in passerella politica. Pronta interrogazione parlamentare a Ministro" “È vergognoso più che irrituale che un partito politico, il Movimento 5 Stelle, entri nella scuola con tanto di simbolo elettorale stampato su una locandina che annuncia un incontro alla presenza di due deputati, una senatrice e un consigliere regionale, tutti rigorosamente grillini”. Parole e musica del parlamentare di Forza Italia, tra i fondatori dell’area Voce vicina all’ex ministro Mara Carfagna, Gigi Casciello che in una nota attacca le modalità e la presentazione di un incontro organizzato in un istituto professionale di Battipaglia, in provincia di Salerno. Si tratta della terza edizione di Ecoscuola che, stamattina alle 10 e 30 vedrà la partecipazione, nell’aula magna ... ilgiornale

CarbonFrank : @lustroma Il rapporto #Eurispes dice che la maggioranza degli italiani che nega la #Shoah vota a sinistra mentre il… - CarbonFrank : @doctorgis84 @bravimabasta Caro Dottore, mi dispiace informarla che il dato in questione pubblicato da #Eurispes è… - GESTORE_AWP : RT @NOVLTeNOGRATTIN: @GESTORE_AWP @DIOGENECINICO @RegioneER @AssembleaER @turismoER @AcorsiniAndrea @ValeRavaioli @paolozoffoli @GiusBosc @… -