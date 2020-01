Gioia Solskjaer: «Ecco Bruno Fernandes, finalmente…» – VIDEO (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa del nuovo arrivo Bruno Fernandes al Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa del nuovo arrivo al Manchester United, Bruno Fernandes. Le sue parole. «È pronto per giocare e sarà assolutamente coinvolto. Domani sarà convocato. È un giocatore fantastico, capitano per lo Sporting Lisbona e anche qui sarà un leader». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

