Frosinone, incidente sulla superstrada Cassino-Formia: muore donna di 46 anni (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nella violentissima carambola tra le tre auto coinvolte sono rimaste ferite altre due persone. Alcuni anni fa sulla stessa superstrada, sempre in un incidente era morto il fratello maggiore della vittima residente ad Esperia. Sul posto, oltre i soccorsi sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che sono ora a lavoro per stabilire la dinamica dell’incidente. Un incidente mortale è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 29 gennaio – sulla superstrada Cassino-Formia, all’altezza dello svincolo per Minturno in provincia di Frosinone. Nello scontro, violentissimo sono rimaste coinvolte tre vetture, una Citroen C1, una Volkswagen Touareg e un’Audi A4. Ad avere la peggio una donna di 46 anni, Jlenia Macari, residente a Esperia, che non ha avuto scampo: quando i soccorsi sanitari del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La ... limemagazine.eu

