Firenze: Daspo per 14 tifosi dell’Atalanta. E indagini per l’aggressione a un poliziotto (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il provvedimento è stato emesso dal questore di Firenze, per atti di teppismo nel dopo partita di Fiorentina-Atalanta del 27 febbraio 2019 quando i tifosi orobici, mentre si apprestavano a risalire sui pullman, sfondarono i cancelli del palasport Mandela Forum per fare irruzione credendo che dentro ci fossero tifosi viola firenzepost

