Derby irpino al Palaconi, Tarantino: “Per noi è una partita fondamentale” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Conto alla rovescia per il Derby irpino che vedrà il Cus Avellino affrontare sul campo amico l’Agostino Lettieri fivesoccer. Le due formazioni sono distanti in classifica: il Cus è primo, l’ASAL settimo. All’andata finì 5-1 per i lupi che andarono prima sotto 1-0 ma poi rimontarono e la gara se l’aggiudicò il Cus. Assente per i biancoverdi il “killer” Galeotafiore, che già diffidato, è stato ammonito contro il Reghinna Minor. A parlare prima del Derby è Giovanni Tarantino: “Per noi è una partita fondamentale, è un Derby e non bisogna guardare la classifica. Ci siamo allenati bene in settimana e il mister ha preparato in modo scrupoloso la gara. Gli amici di Solofra sono un avversario ostico e giocheranno a viso aperto. La nostra motivazione deve essere maggiore, dobbiamo rimanere lì ... anteprima24

