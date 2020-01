Coronavirus, la virologa Ilaria Capua contro il governo: "Fermare gli aerei non serve a nulla" (Di venerdì 31 gennaio 2020) Si sa ancora poco sulle condizioni dei 18 turisti cinesi che, con la coppia di Wuhan infettata dal virus, si trovavano a Roma. In questo momento di incertezza e preoccupazione è utile fare chiarezza sulle contromisure da adottare, ma soprattutto sulle modalità di trasmissione del virus. A tal propos liberoquotidiano

TgLa7 : Quanto è grave il rischio di #epidemia? E in Italia? Com'è nato il virus? Risponde in diretta @ilariacapua… - Ivic94757448 : RT @Libero_official: 'Perché fermare gli aerei non serve a nulla': #coronavirus, l'accusa della virologa Ilaria Capua a #lariachetira http… - FiloEffae : RT @CarmillaOnLine: L'intervista del TG alla virologa che dice di non farsi prendere dal panico sarebbe molto più rassicurante se non fosse… -