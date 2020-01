Casciello (FI): “Vergogna 5 Stelle, entrano nelle scuole con logo di partito” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “È vergognoso più che irrituale che un partito politico, il Movimento 5 Stelle, entri nella scuola con tanto di simbolo elettorale stampato su una locandina che annuncia un incontro alla presenza di due deputati, una senatrice e un consigliere regionale, tutti rigorosamente grillini. Quanto accaduto all’istituto Enzo Ferrari di Battipaglia, dove per oggi (31 gennaio) è annunciata la presentazione di un progetto sulla EcoScuola trasformata in passerella politica, è di una gravità inaudita. Un episodio in totale dispregio dell’istituzione scolastica e diseducativo per gli studenti, ai quali sarebbe stato corretto offrire un’opportunità di confronto pluralista. Un fatto di cui non custodisco memoria da giornalista di lungo corso ancor prima che da parlamentare”. Lo afferma l’onorevole Gigi Casciello, deputato di Forza ... anteprima24

