Caltanissetta, spara alla compagna e alla figlia di lei e poi si suicida: non si rassegnava alla fine della loro relazione (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ha sparato alla donna, più grande di lui di vent’anni, con la quale aveva avuto una breve relazione perché non voleva rassegnarsi alla fine della loro storia, prima di uccidere anche la figlia di lei e di suicidarsi. È questa la ricostruzione dei carabinieri che conducono le indagini sulla tragedia avvenuta avvenuto nella notte a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta: i militari sono arrivati sul posto allertati da un vicino di casa ma quando hanno fatto irruzione nell’appartamento del centro storico per i tre non c’era più nulla da fare. A sparare è stato Michele Noto, 27 anni: dalle indagini è emerso che il giovane deteneva regolarmente la pistola con cui ha sparato perché aveva un porto d’armi sportivo. Le due vittime sono Rosalia Mifsud, di 48, e la figlia di lei Monica Di Liberto, di 27 anni, avuta da un precedente matrimonio. L'articolo Caltanissetta, spara ... ilfattoquotidiano

