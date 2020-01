Bruno Conti/ 'Io vengo dopo Francesco Totti, il massimo per la Roma', Vieni da me, (Di venerdì 31 gennaio 2020) Bruno Conti oggi ospite a Vieni da me: l'ex Roma a 360° tra carriera e vita privata, a partire dal grande amore con la Capitale. ilsussidiario

caterinabalivo : Pronti per festeggiare insieme la puntata 300 di @vienidameRai ???? E alla cassettiera di oggi c’è un super campione… - Profilo3Marco : RT @BlitzQuotidiano: Vieni da Me, Bruno Conti: “Mio padre era romanista sfegatato. E quando mi prese la Roma…” - zazoomnews : Daniele Conti figlio di Bruno chi è? Una carriera nel segno del padre - #Daniele #Conti #figlio #Bruno -