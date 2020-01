Brindisi, irrompono in sala operatoria durante un intervento e aggrediscono medici: volevano un consulto immediato per un loro parente (Di venerdì 31 gennaio 2020) Hanno prima aggredito e minacciato i medici e poi hanno fatto irruzione in sala operatoria e interrotto per alcuni minuti un intervento in corso. È successo all’ospedale Perrino di Brindisi la notte tra il 30 e il 31 gennaio: autori dell’aggressione sono stati i parenti di un altro paziente ricoverato e che pretendevano un consulto immediato. Secondo quanto ricostruito, gli aggressori hanno prima strattonato un medico della Chirurgia vascolare pretendendo la presenza del primario e poi hanno forzato l’ingresso di una sala operatoria interrompendo l’intervento per un aneurisma dell’aorta. I medici, fortunatamente, hanno mantenuto la calma e sono riusciti a portare avanti l’operazione senza gravi conseguenze. Quindi una guardia giurata ha contattato polizia e carabinieri, intervenuti poi sul posto. “Questo grave episodio – denuncia il ... ilfattoquotidiano

