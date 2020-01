Alessandro Cattelan a Sanremo: in realtà è un promo per “E poi c’è Cattelan” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il misterioso post comparso ieri mattina sul profilo Instagram di Alessandro Cattelan aveva incuriosito tutti quanti. Il conduttore di X Factor aveva detto che oggi, alle 9.00, avremmo avuto una risposta e così è stato. No, Alessandro Cattelan non prenderà parte al Festival di Sanremo 2020 e non è stata neanche una trovata di Fiorello. E no, non c’è nessun nesso tra lui e Missouri4, il tassista di Gazebo che ha fatto la sua comparsa di fronte al Teatro dell’Ariston. Alessandro Cattelan ha attirato l’attenzione su di sé per annunciare che dal prossimo 24 Marzo su Sky Uno e Now TV partirà una nuova stagione di E poi c’è Cattelan. Nel video postato su Instagram, Alessandro di fronte ad una telecamera da il tanto atteso annuncio: Allora ragazzi, ho una notizia molto importante che mi riguarda che vi devo comunicare. Probabilmente ne avete sentito parlare, ... trendit

