Whatsapp Pay in arrivo, cos’è e come funziona (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nei prossimi mesi è atteso l’arrivo del sistema di pagamento Whatsapp Pay e l’Italia potrebbe essere uno dei primi paesi ad usufruirne Nuovo annuncio da parte di Mark Zuckerberg durante la presentazione dei risultati finanziari. Di cosa si tratta? Whatsapp pay. Esso è un sistema di pagamento che la Facebook Inc. lancerà nei prossimi mesi … L'articolo Whatsapp Pay in arrivo, cos’è e come funziona proviene da www.inews24.it. inews24

