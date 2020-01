Un condominio contro i bambini, niente pallone all'oratorio (Di giovedì 30 gennaio 2020) La partita è finita. L'arbitro si fa consegnare il pallone e le squadre lasciano il campo. Triplice fischio del giudice civile di Palermo, autore della sentenza che ha visto al momento soccombere l'oratorio della parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù e prevalere cinque condomini che avevano denunciato una “rumorosità intollerabile". Al momento, perché il campionato non è concluso. Intanto, incredibile ma vero, pallone 'vietato'. Un oratorio senza pallone sembra non potere esistere. Come togliere il mare a un gruppo di ragazzini in gita in spiaggia. O - si perdoni il paragone - dire Messa senza il Padre Nostro. Non può essere. Ma è questa la conseguenza immediata, nei fatti, della decisione. Bolla di gommapiuma niente pallone in assenza dei lavori di adeguamento per insonorizzare le mura del campetto. Opere per migliaia di euro, quasi 20 mila, secondo una ... agi

