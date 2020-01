Trono Over: Ida e Riccardo si sono lasciati? Lei scoppia in lacrime (Di giovedì 30 gennaio 2020) Trono Over | Ida Platano è tornata a Uomini e Donne per la sfilata, ma non appena l’è stato chiesto di Riccado Guarnieri è scoppiata in lacrime Ida Platano, come annunciato negli scorsi giorni, è tornata al Trono Over di Uomini e Donne per prendere parte alla sfilate delle dame del programma, ma non tutto … L'articolo Trono Over: Ida e Riccardo si sono lasciati? Lei scoppia in lacrime è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni trono over 30 gennaio 2020: Ida Platano in lacrime - #Uomini #Donne #anticipazioni… - FedeObliqua : RT @Daniela47983658: Avete tutto in archivio e d'estate non siete capaci di trasmettere le repliche di 10 anni di trono over #uominiedonne… - LaviniaL1982 : Ma veramente Ida e Riccardo di nuovo??? No no no ... bastaaaaaaa il trono over così non è più trash ma lagna e business ????? #UominieDonne -