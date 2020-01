Tra auto e box, 40 kg di droga, arrestato dalla Polizia a Gorgonzola (Di giovedì 30 gennaio 2020) La Polizia di Stato ha arrestato a Gongorzola un 47enne italiano, con precedenti specifici, per detenzione e spaccio di stupefacenti. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Milano, che da alcuni giorni seguivano gli spostamenti dell’uomo ritenuto un fornitore della zona che interessa i comuni di Gorgonzola, Ornago, Inzago e Cassina de Pecchi, lo hanno sottoposto a un controllo nelle adiacenze di un box sito a Gorgonzola: l’uomo ha consegnato spontaneamente 3 involucri in cellophane contenenti marijuana e due contenenti hashish. Alla luce di quanto emerso i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione del box individuato in via Corridoni, all’interno del quale è stata sequestrata una ingente quantità di marijuana conservata all’interno di scatoloni: durante le perquisizioni, estese al veicolo dell’uomo e, successivamente, ad altri box e ... ilnotiziario

