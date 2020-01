Sostenibilità: Terna confermata nella gold class di RobecoSAM (Di giovedì 30 gennaio 2020) Terna, dopo il riconoscimento per il secondo anno consecutivo di Industry Leader nel settore Electric Utilities del Dow Jones Sustainability Index, è stata confermata anche nella gold class della Sostenibilità mondiale. È quanto emerge dal “The Sustainability Yearbook 2020”, pubblicazione di riferimento curata da RobecoSAM, l’agenzia inTernazionale di rating che ha valutato le performance di Sostenibilità delle oltre 4.700 maggiori imprese mondiali per il Dow Jones Sustainability Index. Terna, che in undici anni di permanenza continua nel Dow Jones entra per la sesta volta nella gold class, ha totalizzato un punteggio complessivo di 90/100, leader tra le Electric Utilities, settore che ha registrato un punteggio medio di 45/100. “Questo è un riconoscimento importante per la capacità di Terna di operare ogni giorno in tutte le sue attività, coniugando creazione di valore e ... meteoweb.eu

