Quarantena significato. Coronavirus, cos’è la quarantena? (Di giovedì 30 gennaio 2020) Periodo di quaranta giorni; in antico, digiuno di quaranta giorni. Digiuno penitenziale che durava quaranta giorni. Isolamento di persone, animali, cose infette o sospette di malattie contagiose, che in origine durava quaranta giorni estens. Periodo di isolamento di durata indeterminata per ragioni sanitarie Mettere, tenere qualcuno in quarantena, tenerlo in disparte, lontano; fig. emarginarlo fig. Mettere in quarantena una notizia, tenerla riservata, in attesa di accertamenti e precisazioni L'articolo quarantena significato. Coronavirus, cos’è la quarantena? proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

