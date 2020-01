Migranti: pm Patronaggio, ‘caso Mare Jonio, nessun appartenente a Gdf è indagato’ (Di giovedì 30 gennaio 2020) Palermo, 30 gen. (Adnkronos) – “nessun appartenente alla Guardia di Finanza è indagato nell’ambito dell’inchiesta sulla nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans. Lo conferma all’Adnkronos il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio. Gli indagati sono il capo missione della nave Luca Casarini e Pietro Marrone, il comandante della nave, che l’anno scorso avevano disatteso l’ordine della Gdf di entrare in acque italiane. La Procura stessa nei giorni scorsi aveva chiesto al gip l’archiviazione delle posizione di Casarini e Marrone. I due sono indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e il mancato rispetto di un ordine dato da una nave militare. Nel marzo 2019 il comandante Marrone non aveva obbedito all’alt intimato dalla Guardia di Finanza durante la traversata con a bordo 49 persone. La Procura ... calcioweb.eu

