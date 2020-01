“Lasciateci i punti sennò vi ammazziamo tutti!”: pesanti minacce e vittorie sospette, la FIGC monitora un club (Di giovedì 30 gennaio 2020) Vincevano a causa delle pesanti minacce rivolte ad avversari ed arbitro, spesso costretto a fischiare anche in occasioni dubbie a favore della squadra che doveva essere avvantaggiata. E’ il caso del Real San Basilio, club laziale di Prima Categoria di cui era presidente, fino al 20 gennaio (giorno dell’arresto), Alfredo Marando, rampollo dell’omonimo clan della Locride impiantato tra i lotti popolari della periferia romana. La prima volta non si scorda mai, la storia dello “Zio” Bergomi: dall’Inter alle telecronache del Mondiale 2006 Così come riporta il Messaggero, tra le minacce rivolte ai club c’era anche “lasciateci i punti sennò vi ammazziamo tutti”. Uno scenario che Digos locali e carabinieri hanno piano piano iniziato a monitorare, fino a scoprirlo definitivamente con l’arresto di Marando. Adesso anche la FIGC si è mossa sul ... calcioweb.eu

