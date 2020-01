Francesco Monte in uno spot pubblicitario accanto a Jennifer Lopez (Di giovedì 30 gennaio 2020) Francesco Monte ha preso a una campagna pubblicitaria in compagnia dell’attrice hollywoodiana Jennifer Lopez. E’ stato lo stesso Francesco a postare su “Instagram” con orgoglio lo scatto per la pubblicità della Guess e Marciano, note marca di abbigliamento, di cui è protagonista assieme a Jlo: “Con soddisfazione e felicità posso finalmente mostrarti questa fantastica campagna @guess & @marciano con lo splendido @jlo Sono onorato di aver fatto parte di questo progetto internazionale e un ringraziamento speciale va a @paulmarciano e al suo grande team @tatianagigi #guessfamily #guess #marciano #jlo #newworldcampaign”. Un momento felice anche dal punto di vista sentimentale per Monte, che ha ritrovato il sorriso a fianco della modella Isabella De Candia. people24.myblog

