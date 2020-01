Emoglifici: quando le emoji somigliano ai geroglifici (Di giovedì 30 gennaio 2020) Antichi Egizi e moderni millenials. Tribù separate l’una dall’altra da migliaia di anni di storia, con conoscenze tecnologiche e credenze estremamente diverse. Ad avvicinarle, almeno in parte, è una mostra, Emoglyphs, in corso all’Israel Museum di Gerusalemme, che si pone l’ambizioso obiettivo di accrescere la conoscenza dei geroglifici attraverso l’utilizzo delle emoji, la lingua franca dell’era digitale. Alla base della mostra, l’idea avuta dalla sua curatrice, l’egittologa Shirly Ben-Dor Evian: spiegare i geroglifici ai visitatori di uno dei principali musei d’arte e di archeologia al mondo servendosi di un sistema di scrittura per certi versi simile, quello delle faccine onnipresenti sugli schermi degli smartphone attuali. Sicuramente una trovata ingegnosa: “Ora che le persone scrivono quasi tutte utilizzando immagini, ho pensato che sarebbe stato molto più semplice spiegare ... wired

Emoglifici quando Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Emoglifici quando