Emma, morta a 10 anni a causa di un virus letale: “Forse lassù avevano bisogno di un angelo in più” (Di giovedì 30 gennaio 2020) È stata uccisa da un virus influenzale letale la piccola Emma, morta a Treviso martedì 28 gennaio dopo un ricovero d'urgenza all’ospedale Ca’ Foncello. Le complicanze del virus sarebbero scaturite da un'infezione contro la quale i medici non hanno potuto nulla. Sconvolta la comunità trevigiana che si è stretta intorno alla famiglia, in particolare a papà Marco e mamma Piera. fanpage

