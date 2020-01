Coronavirus, un caso sospetto a Reggio Calabria (Di giovedì 30 gennaio 2020) Pietro Bellantoni Una 36enne ricoverata nel reparto di Malattie infettive dopo un viaggio a Shanghai. Le sue condizioni sono “soddisfacenti”, ma domani i campioni biologici saranno inviati allo Spallanzani di Roma sospetto caso di Coronavirus a Reggio Calabria. A confermarlo è la direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano, in una nota in cui si comunica che “nel pomeriggio di oggi è stata ricoverata nel reparto di Malattie infettive in regime di isolamento respiratorio una giovane affetta da una sindrome respiratoria febbrile”. I vertici dell'ospedale reggino fanno sapere che “dal momento che la giovane aveva recentemente soggiornato a Shanghai, l’ospedale ha adottato tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli del ministero della Salute per il controllo dell’infezione da nuovo Coronavirus (2019-nCoV). Le condizioni cliniche della paziente sono al ... ilgiornale

