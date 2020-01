Coronavirus, test negativi sui due passeggeri cinesi ma stop agli imbarchi. La nave stasera non parte da Civitavecchia (Di giovedì 30 gennaio 2020) Coronavirus, allarme rientrato sulla nave da crociera ormeggiata a Civitavecchia. Sono risultati negativi al test del Coronavirus i due passeggeri della nave Costa Smeralda ferma al porto di Civitavecchia. La conferma è arriva dalle analisi svolte presso il centro di riferimento Spallanzani di Roma. Era solo uno il caso sospetto di Coronavirus a bordo di una nave Costa Crociere ferma nel porto di Civitavecchia e non due, come appreso in un primo momento. Marito e moglie, cinesi di Hong Kong, sono in questo momento in isolamento nell’ospedale di bordo ma solo la donna ha febbre alta e problemi respiratori, mentre l’uomo è stato isolato in via preventiva considerati i rapporti stretti con la moglie. I medici dello Spallanzani di Roma sono arrivati sul posto per prelevare campioni da analizzare e scongiurare l’ipotesi della positività al Coronavirus. I primi esami ... newscronaca.myblog

