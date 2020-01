Chiude SunMobile: addio dal 14 maggio, cosa fare per conservare il numero (Di giovedì 30 gennaio 2020) Molla la presa SunMobile, che, direttamente dal suo sito ufficiale, ha comunicato la cessazione dei suoi servizi, che saranno sospesi a partire dal 14 maggio 2020. Entro tale date i clienti del gestore farebbero meglio, nel caso in cui volessero conservare il proprio numero di telefono, ad effettuare la portabilità ad un altro operatore, indicando come provider di provenienza BT Italia. Come mai una simile decisione? Nella nota visionabile sul portale, SunMobile fa sapere che, per cause di forza maggiore non ricollegabili alla loro azienda, si procederà alla sospensione irrevocabile del servizio. In pratica, il fornitore BT Italia (MVNO) ha fatto sapere loro di non voler procedere con il rinnovo del contratto, mettendo SunMobile nelle condizioni di Chiudere i battenti. Contestualmente all'operazione di portabilità verso un altro gestore telefonico, potrete richiedere anche il ... optimaitalia

OptiMagazine : Chiude #SunMobile: addio dal 14 maggio, cosa fare per conservare il numero -