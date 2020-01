Caso Chico Forti: una puntata speciale de Le Iene per raccontare tutta la verità in prima serata (Di giovedì 30 gennaio 2020) Da mesi ormai Le Iene si occupano del Caso Chico Forti. In passato vi abbiamo raccontato della complicata vicenda del nostro connazionale che si trova in carcere, in Florida, da 20 anni. La storia di Chico inizia da un omicidio: vIene accusato di aver ucciso il figlio di un suo socio in affari e da quel momento la sua vita diventa un incubo. Da sempre Chico si dichiara innocente e per Forti le battaglie, sia in America che negli Usa, non sono mancate. Nessuno però ha potuto dimostrare la sua innocenza, nessuno è riuscito a portare delle prove concrete che potevano servire per la revisione del processo. Qualcosa però negli ultimi mesi si è smossa più del solito e forse per Chico Forti, ci sarà presto giustizia. In Italia molti programmi si sono occupati della intricata vicenda di Chico Forti e negli anni, molti giornalisti hanno anche avuto modo di incontrarlo. Recentemente anche Le ... ultimenotizieflash

