Camorra: arrestato per concorso esterno l’ex sindaco di Marano, Mauro Bertini (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’ex sindaco di Marano avrebbe favorito l’aggiudicazione a una società riconducibile ai fratelli Cesaro e al clan Polverino, della concessione per la commessa di una importante opera pubblica. I carabinieri del Ros hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della Procura della repubblica di Napoli, dal GIP del locale Tribunale nei confronti di 3 persone (due sottoposte agli arresti domiciliari e una alla sospensione dai pubblici uffici per 12 mesi) poiché indagate, a vario titolo, dei reati di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio aggravata dalle finalità mafiose, per aver favorito il clan Polverino operante a Marano di Napoli e comuni limitrofi. Tra gli arrestati anche l’ex sindaco di Marano, nel ... 2anews

Infondonews : Marano, politica e camorra: arrestato Bertini, consigliere comunale ed ex sindaco - Notiziedi_it : Camorra: arrestato Mauro Bertini, ex sindaco di Marano - StanzaBalocchi : Camorra, arrestato per concorso esterno l'ex sindaco di Marano Mauro Bertini -