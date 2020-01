Bologna, Dijks: «Inzaghi è stato un disastro. Mihajlovic? Un capo» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Mitchell Dijks si è raccontato in una lunga intervista al Corriere di Bologna: le parole del giocatore rossoblù Mitchell Dijks si è raccontato in una lunga intervista sul Corriere di Bologna. Le parole del terzino del Bologna. SINISA E Inzaghi – «Sinisa è il nostro capo, quando è presente sei portato a dare qualcosa in più. Vederlo sofferente, calco e magro è stata molto dura, ma lui è sempre stato inflessibile come quando, pur essendo ancora in cura, si arrabbiò moltissimo dopo una sconfitta rompendo anche una bottiglietta e urlandoci che dovevamo vergognarci. Inzaghi invece era un vero disastro, i risultati non arrivavano, ma lui ci disse che poteva smettere qualdo voleva perché aveva 60 milioni in banca. In allenamento la sua mentalità era sempre sbagliata e fino al giorno della partita non sapeva mai che formazione avrebbe messo in campo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

