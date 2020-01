Bodyshaming: la Camera approva la proposta del deputato “cicciabomba” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Grandi applausi e votazione favorevole per la norma anti Bodyshaming e fatshaming proposta dal deputato Pd Filippo Sensi. Il suo discorso in aula è stato molto apprezzato: per sottolineare la necessità delle misure richieste, ha citato la propria esperienza personale con il bullismo. Cos’è il Bodyshaming Sono 8 i nuovi articoli che estendono la legge sul cyberbullismo in vigore del 2017. Una misura, resasi necessaria per contrastare l’ondata di odio e derisione di cui la Rete e i social network si fa spesso malsani portatori. Tra le richieste, spicca quella avanzata dal deputato PD Filippo Sensi, ex portavoce di Matteo Renzi, che ha puntato l’attenzione sul fenomeno del Bodyshaming, la forma di bullismo atta a deridere le persone per l’aspetto fisico.Una sua declinazione è il fatshaming, “lo stigma riservato all’obesità come diversità intollerabile, ridicola, degna soltanto di ... thesocialpost

