Australian Open 2020 in tv oggi (30 gennaio): orari, programma, tv, ordine di gioco (Di giovedì 30 gennaio 2020) oggi 30 gennaio in quel di Melbourne andrà in scena l’undicesima giornata degli Australian Open 2020, che designerà la finale del torneo femminile e il primo finalista di quello maschile. Andiamo dunque a vedere il programma odierno, esplicitando orari, ordine di gioco e piattaforme tv e streaming che trasmetteranno gli incontri dello Slam oceanico. Il primo match vedrà in campo la padrona di casa Ashleigh Barty, che sfiderà Sofia Kenin con l’obiettivo di regalare all’Australia una finale che manca dal lontano 1980. A seguire, sempre sulla Rod Laver Arena, l’incontro tra Simona Halep e Garbine Muguruza decreterà la seconda finalista del torneo femminile. Il piatto forte è però in fondo alla giornata: alle ore 9.30 italiane (19.30 a Melbourne) ci sarà infatti l’attesa sfida tra Novak Djokovic e Roger Federer, ennesimo capitolo della saga che li vede ... oasport

