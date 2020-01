Antonella Clerici criticata per Ti lascio una canzone. “Basta bambini!” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Antonella Clerici attaccata da una telespettatrice prima di Sanremo: “Non seguirò Ti lascio una canzone!” E’ stata presa di mira Antonella Clerici questa settimana sulle pagine di NuovoTV: la signora Gianna da Modena ha infatti scritto una lettera a Cecchi Paone, per la sua rubrica “La posta di Alessandro Cecchi Paone”, criticando duramente Antonella Clerici per la sua volontà di rifare Ti lascio una canzone. Basta talent show con i bambini! Non seguivo e non seguirò Ti lascio una canzone! Una cosa è lo Zecchino d’Oro, con i bambini che cantano canzoni per bambini, un altra cosa è vedere bambini che cantano brani da adulti, con parole e frasi a loro inadatte. “Lasciamo che i bambini facciano i bambini!” ha infine tuonato la telespettatrice, alla quale Cecchi Paone ha dato ragione. Ti lascio una canzone, Antonella Clerici criticata. Cecchi ... lanostratv

