Amazon entra nel 'club del trilione'

vola a Wall Street dopo una trimestrale da record e raggiunge Apple, Google e Microsoft nel 'del', con un valore di mercato che supera i mille miliardi di dollari. L'azienda di commercio elettronico Usa ha battuto le attese mettendo a segnote per 87,44 miliardi di dollari, prevedendo per il trimestre attuale altrete tra i 69 e i 73 miliardi di dollari. Il titolo è volato nelle contrattazioni after hours a Wall Street toccando un guadagno di oltre 10%.(Di venerdì 31 gennaio 2020)