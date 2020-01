Alessandro Cattelan a sorpresa a Sanremo, ma è mistero sulla sua partecipazione - (Di giovedì 30 gennaio 2020) Novella Toloni La sua candidatura alla conduzione del Festival era stata scartata mesi fa, ma oggi il giovane presentatore di "X Factor" si è mostrato di fronte all'Ariston inviando un messaggio sibillino ai suoi follower Amadeus lascia la conduzione del Festival di Sanremo a pochi giorni dall'inizio della kermesse canora? Molti se lo stanno chiedendo dopo la pubblicazione del misterioso post di Alessandro Cattelan fuori dall'Ariston. Nelle scorse ore il conduttore di "X Factor" ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto che lo immortala di fronte al famoso teatro di Sanremo dove, tra pochissimi giorni, prenderà il via il Festival. A infittire il mistero sul motivo della sua presenza in riviera sono le parole utilizzate da Cattelan a corredo del post social. Alessandro Cattelan in primavera era entrato nel toto-conduzione di Sanremo 2020. Il suo nome era infatti in ... ilgiornale

