William re al posto di Carlo? La Regina gli fa un regalo sospetto (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il principe William è destinato ad essere re prima del padre Carlo? Le voci a riguardo si rincorrono da sempre, ma adesso un gesto della Regina Elisabetta scombina le carte. Carlo o William? La guerra per la Corona inglese Gli Inglesi sono da tempo combattuti e divisi. Se una parte della popolazione è convinta che alla morte della Regina Elisabetta, Carlo debba essere re, un’altra pensa che debba esserci un salto generazionale fino a William e Kate Middleton. Fino ad ora le mosse di Buckingham Palace e le parole della Sovrana hanno mandato indizi in un’unica direzione, indicando come unico e possibile erede il principe Carlo, che d’altronde si prepara a rivestire questo ruolo da tutta la vita. L’ultima decisione presa dalla Regina, però, ha gettato confusione tra gli Inglesi, che tornano a chiedersi quali siano le intenzioni della Casa Reale. Il titolo importante ... velvetgossip

