Valentino Rossi e il bivio di una carriera: ritirarsi o continuare? La scelta più dolorosa e un futuro tutto da scrivere (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Andare avanti o ritirarsi, questo è il dilemma. Valentino Rossi è nei panni di Amleto, tra essere o non essere deve scegliere quale sarà il suo futuro: appendere il casco al chiodo al termine del 2020 oppure proseguire ancora la sua carriera in MotoGP. I dubbi sono tanti per il Dottore che a quasi 41 anni (spegnerà le candeline il pRossimo 16 febbraio) si trova al doloroso bivio da cui aveva sempre voluto sfuggire nel corso della sua mitologica avventura nell’universo motociclistico: le primavere purtroppo passano anche per un highlander del suo calibro, un nove volte Campione del Mondo che ha scritto pagine indimenticabili di questo sport e che ha davvero scritto la storia delle due ruote. La Yamaha ha oggi annunciato la propria formazione per il 2021: oltre allo spagnolo Maverick Vinales, confermato nella giornata di ieri, ci sarà il francese Fabio Quartararo che lascerà il team ... oasport

