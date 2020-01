Uno Mattina In Famiglia, polemiche per la battuta di Tiberio Timperi a un concorrente calabrese: “Se non ti aiutiamo facciamo i piloni sulla A2”. Lui si scusa (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Bufera su Tiberio Timperi a causa di una battuta durante la trasmissione “Uno Mattina In Famiglia”, condotto con Monica Setta. Un concorrente calabrese gli chiede un aiuto in diretta e Timperi risponde: “Se non ti aiutiamo andremo a fare i piloni della Salerno – Reggio Calabria”. In molti hanno visto un riferimento alle vittime di lupara bianca della ‘Ndrangheta. Bufera sui social, anche il Codacons si mobilita, e Klaus Davi, massmediologo e consigliere del Comune San Luca, in provincia di Reggio Calabria, ha presentato un esposto contro la Rai per l’episodio “increscioso e non degno del servizio pubblico”. Immediata la replica del diretto interessato sui social: “Leggo di essere stato denunciato per una battuta fatta ad un concorrente in trasmissione. Sia chiaro: la battuta era nei confronti della mia redazione e più in generale della Rai. Difatti se avessi favorito un ... ilfattoquotidiano

