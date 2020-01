Ultime Notizie Roma del 29-01-2020 ore 10:10 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale strade Vasco dalla redazione da Francesco Vitale in studio Inferno di fuoco sulla uno con 7 auto un autoarticolato dati alle fiamme tra Lodi e Milano per tentare un assalto furgone portavalori che sarebbe però fallito il piano creato due barriere di fiamme su entrambi i sensi dell’ autostrada milano-napoli poi hanno speronato in mezzo blindato dopo aver rovesciato una distesa di chiodi per bucare le gomme l’agguato è avvenuto poco dopo le 23 all’altezza di San Zenone al Lambro e qualche chilometro più a sud a Lodi Vecchio le vetture quasi certamente rubate sono arrivate sulla A1 da una strada comunale a San Maria in Prato nella frazione di San Zenone nella stessa zona pochi chilometri più a sud un’altra 4 novembre 2014 quanti battiti crearono due barriere di fuoco per dare l’assalto al blindato che trasportava €5000000 sul ... romadailynews

SkyTG24 : #Coronavirus, in un giorno infezioni quasi raddoppiate. Un caso in Germania. LIVE - SkyTG24 : #Coronavirus, 132 morti e quasi 6mila persone infettate: un caso sospetto a #Napoli. I contagi hanno così superato… - SkyTG24 : 'Sono confinato tra le mura di casa', abbiamo intervistato un italiano che si trova in #Cina. Tutti gli aggiornamen… -