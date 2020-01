Twitch Prime: Narcos tra i giochi gratuiti di febbraio. In arrivo anche contenuti esclusivi per Destiny 2 e Apex Legends (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ottime notizie per tutti gli abbonati al servizio Twitch Prime.Amazon, infatti, ha da poco svelato i giochi gratuiti per il mese di febbraio per i membri abbonati al servizio.I titoli disponibili gratuitamente a partire dal 3 di febbraio sono: American Fugitive, Desert Child, Narcos: Rise of the Cartels, Steredenn, White NightLeggi altro... eurogamer

