Tina Cipollari scatenata in limousine, interviene la polizia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Notte di baldoria per Tina Cipollari, che si è scatenata a bordo di una limousine per le vie di Napoli, insieme ad alcuni amici. La festa però sembra essere durata meno del previsto perché, durante il giro, la limousine è stata fermata dalle forze dell’ordine. Tina Cipollari scatenata in limousine, interviene la polizia Una festa in limousine per le strade di Napoli: così Tina Cipollari ha deciso di festeggiare l’apertura del nuovo negozio del suo amico parrucchiere. Dopo aver registrato una puntata del Trono Over, infatti, Tina si è subito recata a Napoli per trascorrere la serata in compagnia degli amici. Il piccolo “evento” organizzato, serviva a sponsorizzare il nuovo salone di bellezza, ma i quattro ragazzi hanno deciso di farlo in grande, affittando una limousine bianca. La Cipollari ha documentato il tutto sui social; nelle storie infatti, la si può vedere mentre si ... velvetgossip

zazoomblog : Tina Cipollari serata con interni a luci rosse: interviene la Polizia (Foto) - #Cipollari #serata #interni #rosse:… - KontroKulturaa : Tina Cipollari, serata con interni a luci rosse: interviene la Polizia (Foto) - -