The French Dispatch: annunciata la data di uscita del film di Wes Anderson (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Searchlight Pictures ha annunciato quando arriverà nelle sale il nuovo film di Wes Anderson, The French Dispatch. The French Dispatch, il nuovo film diretto da Wes Anderson, ha finalmente una data di uscita: il 24 luglio, come confermato da Searchlight Pictures nella giornata di oggi. Il progetto, secondo alcune ipotesi, potrebbe forse quindi essere presentato al Festival di Cannes, in programma a maggio, qualche mese prima di essere distribuito nelle sale americane. La sinossi ufficiale dell'atteso progetto diretto da Wes Anderson anticipa: "The French Dispatch è una lettera d'amore ai giornalisti ed è ambientata nel mondo di un quotidiano pubblicato in una città francese del ventesimo secolo, portando in vita una serie di storie pubblicate nel magazine". ... movieplayer

watsonshug : okay da ora V I V O in funzione di The French Dispatch ?? - xLonelygirl_ : A LUGLIO ESCONO SIA TENET CHE THE FRENCH DISPATCH URLOOOO - poisonfreckles : LUGLIO MESE DEL MIO DECESSO FRA TENET E THE FRENCH DISPATCH VI SALUTO GIÀ ORA RICORDATEMI COME UNA RAGAZZA CHE SALUTAVA SEMPRE -