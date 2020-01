Segnalazione anonima: come funziona e chi può farla di preciso (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Segnalazione anonima: come funziona e chi può farla di preciso È chiaro che non sempre denunciare un reato alle autorità può definirsi un’operazione sicura e senza rischi di ritorsioni o di vendette da parte del soggetto o dei soggetti denunciati. Essi, in seguito, in un modo o nell’altro potrebbero infatti venire a scoprire l’identità di colui che ha fatto la Segnalazione, ad esempio, di un possibile traffico e spaccio di sostanze stupefacenti o di un giro di prostituzione, magari proprio a due passi dalla propria abitazione. Vediamo allora se la legge ammette la Segnalazione anonima e, nel caso, come funziona. Se ti interessa saperne di più sulla differenza esatta tra denuncia e querela, cosa sono e quale delle due è più grave, clicca qui. Segnalazione anonima: è possibile? Facciamo subito chiarezza: la denuncia o Segnalazione anonima non è ... termometropolitico

