Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: operazione riscatto a Rosa Khutor per Sofia Goggia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) operazione riscatto! Sofia Goggia si prepara a tornare in pista dopo aver saltato le ultime due gare di Bansko. Nella prima discesa in Bulgaria la bergamasca è stata vittima di una brutta caduta e ha deciso di non prendere parte alla seconda libera del sabato e poi anche al supergigante della domenica. Una scelta dovuta alle condizioni della sua tibia, molto dolorante e dunque assolutamente da preservare. Anche per questo motivo Sofia correrà a Rosa Khutor con una protezione speciale alla gamba. La pista delle Olimpiadi 2014 è pronta dunque ad ospitare la Coppa del Mondo femminile per un weekend tutto dedicato alla velocità. Ci si attende molto da Goggia, che sta vivendo una stagione difficile e finora con molti bassi e pochissimi alti. La vittoria di St.Moritz è sicuramente il miglior ricordo finora di quest’anno e la bergamasca sperava di cominciare proprio da quella gara la ... oasport

