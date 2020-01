Sassuolo, Rogerio: «Roma? Dovremo fare la gara perfetta» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sassuolo, il difensore Rogerio parla in conferenza stampa: «Ci è mancata esperienza in determinate situazioni. La Roma…» Rogerio, difensore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa presso il centro tecnico Mapei Football Center. Ecco le sue dichiarazioni: «Infortuni? Con la squadra al completo avremmo fatto meglio, ma anche chi ha sostituito gli infortunati lo ha fatto al meglio. Ci è mancata un po’ di esperienza in più soprattutto nei minuti finali delle partita. Roma? Dobbiamo fare la gara perfetta, è una squadra che gioca bene e con grandissimi calciatori. Si sono rinforzati ancora di più con l’arrivo del nuovo allenatore». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

