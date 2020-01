Ricordando Domenico Modugno a Sanremo 2020: Nel Blu Dipinto di Blu conquistò David Bowie (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il 1958 è l'anno di un Domenico Modugno a Sanremo che spalancava le braccia mentre intonava quel ritornello destinato a conquistare il mondo: "Volare, oh, oh, cantare". Modugno vinse quel Festival e ne vinse altri tre, e con quella prima vittoria conquistò il titolo di primo cantautore vincitore al Festival della Canzone Italiana. Quest'anno, a Sanremo 70, lo ricorda Tiziano Ferro che sarà super ospite in tutte le serate della kermesse e a lui renderà tributo con l'immensa Nel Blu Dipinto Di Blu oltre a rendere omaggio a Mia Martini con Almeno Tu Nell'Universo. Chi era Domenico Modugno Domenico Modugno nacque a Polignano A Mare (Bari) il 9 gennaio 1928 e in tutti i suoi anni fu cantautore, attore, regista e anche politico. Prese lezioni di chitarra e fisarmonica grazie alla passione ereditata dal padre Vito Cosimo Modugno e a 19 anni si spostò a Torino per cercare ... optimaitalia

OptiMagazine : Ricordando #DomenicoModugno a #Sanremo2020: Nel Blu Dipinto di Blu conquistò @DavidBowieReal -