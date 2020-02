Postemobile Creami WoW Weekend: tutto illimitato più 10 GB a 5€ (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Torna Postemobile Creami WoW Weekend questo fine settimana con attivazione in anteprima fino al 31 gennaio.La promozione dedicata a questo fine settimana è identica a quelle che l’operatore virtuale su reti Wind offre in modo random.L’offerta continua ad essere proposta al costo di 4,99€ al mese con inclusi chiamate ed SMS illimitati oltre a 10 GB in 4G con velocità massima fino a 150 Mbps per la navigazione Internet.Postemobile Creami WOW WeekendL’attivazione della promozione può essere effettuata solo previa prenotazione sul sito dell’operatore, cliccando QUI, i giorni 29, 30 e 31 gennaio 2020 se si decide di acquistarla con operatore.Occorre accedere alla pagina per la richiesta di contatto dove inserire nome, cognome e numero su cui essere ricontattati dal call center. Oppure si può acquistare online, QUI, con la solita procedura per il riconoscimento e ... pantareinews

geeklinkit : PosteMobile Creami WOW Weekend torna: 10GB, minuti e SMS senza limiti a 4,99 euro - CellularItalia : PosteMobile: fino al 2 febbraio 'Creami WOW Weekend' a 4,99€ - infoitscienza : PosteMobile Creami WOW Weekend a 4,99 euro al mese attivabile fino al 2 Febbraio 2020 -