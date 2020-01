Pavia: in auto con una zanna d'elefante, denunciato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Milano, 29 gen. (Adnkronos) - Era alla guida della sua auto con una zanna di elefante di un metro e mezzo adagiata sul sedile posteriore. Un uomo di 52 anni, cittadino albanese, è stato denunciato dai carabinieri che lo avevano fermato per un controllo a Tornello, in provincia di Pavia. La zanna, di liberoquotidiano

