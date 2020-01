Nebbia su Plutone e Titano, il mistero s’infittisce (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nebbia su Plutone e Titano, il mistero si infittisce. Un elemento distintivo che accomuna i due corpi celesti sembra essere avvolto da un alone di mistero che non permette agli scienziati di vederci chiaro, in tutti i sensi. Un articolo di Global Science, la newsletter dell'Agenzia spaziale italiana (Asi) analizza il fenomeno. Titano, satellite naturale di Saturno, è l`unico corpo planetario nel nostro Sistema Solare oltre alla Terra in cui è nota la presenza permanente di liquidi sulla superficie. Pioggia, mari e superfici composte da metano ed etano, sono tra le principali caratteristiche della più grande luna di Saturno. Dai dati acquisiti dalla missione New Horizon gli scienziati sono riusciti per la prima volta a studiare in maniera più dettagliata il satellite e quel che hanno osservato nella sua atmosfera è una caratteristica del tutto inaspettata: uno strato molto denso di ... ilfogliettone

