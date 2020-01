Massimo Ranieri futuro direttore artistico di Sanremo 2021? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Massimo Ranieri potrebbe essere il direttore artistico di Sanremo 2021 Massimo Ranieri è probabilmente uno dei nomi più “corteggiati” per quanto riguarda il Festival di Sanremo. Nel corso delle cinque serate di Sanremo 2020, lo vedremo sul palco dell’Ariston insieme a Tiziano Ferro. Infatti Ranieri duetterà con Tiziano sia nel cavallo di battaglia del primo (“Perdere l’amore”) che in un inedito tratto dal suo ultimo disco. I bookmaker più “sul pezzo”, comunque, vociferano già da tempo di un probabile Festival di Sanremo 2021 targato Massimo Ranieri. Dopo sei Festival della Canzone Italiana in qualità di concorrente, l’artista potrebbe salire sul palco in veste di direttore artistico. E magari perfino conduttore; del resto, Ranieri ha spesso dato prova con i suoi show di essere un mattatore d’eccezione. Ma se la Rai gli ... nonsolo.tv

