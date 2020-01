Incidente ad Azzano di Premaricco: morta una 26enne (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tragedia ad Azzano di Premaricco (in provincia di Udine), dove una ragazza di 26 anni ha perso la vita in un Incidente stradale. Il sinistro si è verificato poco prima delle 9 di martedì 28 gennaio 2020 per cause ancora in via di accertamento. Incidente ad Azzano di Premaricco Chiara Dorotea, questo il nome della vittima, si stava recando alla filiale Friuladria di Palmanova dove era impiegata quando, forse per la pioggia e l’asfalto reso viscido, ha perso il controllo della sua auto ed è finita sotto un piccolo ponte in cemento rimanendovi incastrata. Inutile l’immediato arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cividale e dei sanitari del 118, giunti dalla Centrale Sores di Palmanova con un elisoccorso, decollato dalla elibase di Campoformido, e un’ambulanza. Questi ultimi non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane, avvenuto sul ... notizie

